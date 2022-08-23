Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача

Как отметили эксперты по звездам, в ближайшие семь дней удача улыбнется лишь представителям двух знаков зодиакального круга, передает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, удача в период с 22 по 28 августа 2022 года улыбнется рожденным под такими созвездиями, как Овен и Рыбы. Они – настоящие счастливчики этих последних летних деньков.

Овен

Овны достигнут успеха только благодаря тому, что проявят активность и инициативу. При этом вы точно понимаете, к каким последствиям приведет каждый ваш шаг. Вы сможете взять на себя ответственность в самый трудный момент, и от этого только выиграете.

Астрологи советуют вам быть осмотрительнее и не рисковать зря. Так вы не спугнете удачу и получите гораздо больше, чем все другие знаки зодиака.

Рыбы

Вторые счастливчики — Рыбы. Это отличная неделя, особенно для перемен и обновлений. Отправляйтесь за покупками, на встречи, работайте над сменой места деятельности.

Планируйте поездки и отправляйтесь в путешествие. С кем — решать вам. Главное — сменить обстановку и получить новые эмоции и впечатления. Совсем скоро вам предстоит судьбоносный, решающий рывок в жизни, и вам нужно набраться сил и подготовиться к нему как следует.

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