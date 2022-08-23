В Казахстане может сорваться проект по посадке 2 млрд деревьев – Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что проект по высадке 2 млрд деревьев может сорваться из-за слабого финансирования, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2021 году проведена посадка деревьев площадью в 66 тыс. га в количестве 138 млн насаждений. Однако в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов, – сказал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.

Глава Кабмина отметил, что с прошлого года действует норма, согласно которой экологические платежи должны направляться на меры по улучшению экологической обстановки. Для этого Министерству экологии совместно с акиматами необходимо разработать план мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону.

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Он напомнил, что в 2022 году Министерство индустрии также начало разработку проектно-сметной документации полигонов твердых бытовых отходов для населенных пунктов до 10 тыс. жителей. В связи с этим премьер поручил:

Министерству экологии взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях;

акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с Министерством финансов в текущем году проработать вопрос финансирования запланированного объема посадки деревьев;

министерствам индустрии, финансов и экологии проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердых бытовых отходов в крупных населенных пунктах.

Выполнение всех поручений Алихана Смаилова должен проконтролировать его заместитель Роман Скляр.