В Казахстане может сорваться проект по посадке 2 млрд деревьев – Смаилов
В 2021 году проведена посадка деревьев площадью в 66 тыс. га в количестве 138 млн насаждений. Однако в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов, – сказал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства.
Глава Кабмина отметил, что с прошлого года действует норма, согласно которой экологические платежи должны направляться на меры по улучшению экологической обстановки. Для этого Министерству экологии совместно с акиматами необходимо разработать план мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону.
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Он напомнил, что в 2022 году Министерство индустрии также начало разработку проектно-сметной документации полигонов твердых бытовых отходов для населенных пунктов до 10 тыс. жителей. В связи с этим премьер поручил:
Министерству экологии взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях;
акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с Министерством финансов в текущем году проработать вопрос финансирования запланированного объема посадки деревьев;
министерствам индустрии, финансов и экологии проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердых бытовых отходов в крупных населенных пунктах.
Выполнение всех поручений Алихана Смаилова должен проконтролировать его заместитель Роман Скляр.