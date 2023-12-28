Смаилов: В Казахстане продолжится реализация крупных промышленных и инфраструктурных проектов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу "24KZ" рассказал о значимых проектах, реализованных в Казахстане в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

"В первую очередь, надо выделить возврат Казахстану стратегически важного актива – Карагандинского металлургического комбината. С декабря прошлого года мы вели сложные переговоры с иностранным собственником этой компании и завершили сделку на достаточно выгодных для страны условиях, причем без ущерба для инвестиционного имиджа". Алихан Смаилов

По его словам, теперь перед новым инвестором Qarmet стоит задача вложить в предприятие не менее $3 млрд частных инвестиций в ближайшие 3-4 года, из которых 1,3 млрд долларов – уже в предстоящем году.

Глава правительства также отметил, что в этом году завершена модернизация водовода "Астрахань-Мангышлак". Это поможет в решении вопроса обеспечения жителей Атырауской и Мангистауской областей питьевой водой.

Построены новые линии электропередачи в Западном энергоузле. Тем самым значительно повышена надежность энергоснабжения потребителей всей Западной зоны Казахстана. Это важно как для энергетической безопасности, так и для развития экономики страны.

"Завершен один из самых сложных проектов – Большая алматинская кольцевая автодорога (БАКАД). Ее открытие дает возможность снизить трафик и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе, а также расширить потенциал для грузоперевозок". Алихан Смаилов

Вместе с тем в Астане завершено строительство первой очереди ТЭЦ-3, а также новых тепловых газовых станций "Юго-Восток" и "Туран". В совокупности эти объекты с запасом покроют потребности столицы в теплоснабжении.

В Западно-Казахстанской области введено в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское". Оно станет источником порядка 1 млрд кубометров газа и 500 тыс. тонн конденсата в год.

"Помимо этого, введены в эксплуатацию еще два месторождения в Кызылординской и Актюбинской областях. Это "Аксай Южный" и "Восточный Урихтау". В среднесрочной перспективе ожидается запуск еще трех месторождений в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях". Алихан Смаилов

Кроме того, в 2023 году запущен магистральный газопровод "Бейнеу-Жанаозен" протяженностью свыше 300 км. Тем самым, решен вопрос стабильного газоснабжения в Мангистау.

"Мы начали строительство четырех стратегически значимых железнодорожных линий общей протяженностью свыше 1300 км на востоке и юге страны. В целом, я упомянул только некоторые наиболее важные проекты. Их на самом деле много: республиканского и регионального значения. Мы продолжим работу по их реализации". Алихан Смаилов

Ранее сообщалось, что первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Цицзюнь (КНР) обсудили реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем.