В Казахстане установлена средняя цена на льготное дизтопливо

На заседании правительства Казахстана главы профильных ведомств рассказали об обеспеченности дизельным топливом осенне-полевых работ, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, для своевременного проведения уборочных работ сельхозтоваропроизводителям выделено 423,5 тыс. тонн льготного дизтоплива.

Совместно с Минэнерго утвержден график закрепления операторов областей за НПЗ. Июльские объемы выбраны регионами полностью. В настоящее время отгружаются августовские объемы. Министерством энергетики на август протоколом установлена среднерыночная цена с нефтеперерабатывающих заводов – 212 тыс. тенге за тонну или 177 тенге за литр. С учетом расходов операторов, средняя цена по республике составляет 202 тенге за литр, что дешевле рыночной на 15-20%. Ербол Карашукеев

В свою очередь, министр энергетики РК Болат Акчулаков добавил, что в июле для нужд сельского хозяйства отгружено 106,6 тыс. тонн, в августе оплачено за 148,2 тыс. тонн.