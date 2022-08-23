Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане могут разрешить платную охоту на сайгаков

Охота на сайгаков Фото: wikimedia
На брифинге в правительстве глава Минэкологии Сериккали Брекешев заявил, что однозначное решение по этому вопросу не принято, рассматриваются разные варианты, поступающие от общественности, передает корреспондент Zakon.kz.
Многие говорили, зачем делать изъятие, давайте будем их перегонять в другие регионы. Но, к сожалению, научным сообществом эти методы признаны неэффективными и малоприемлемыми по причине высоких рисков гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место исторического ареала обитания. Поэтому сейчас этот вопрос отклонен, – рассказал Сериккали Брекешев.

Также поступали предложения по увеличению численности волков. Но, по словам министра, и этот вариант сиюминутно не решит проблему.

Волк, в основном, изымает из популяции ослабленных, больных животных. Он считается санитаром леса. Это, наоборот, поспособствует лишь улучшению популяции, стадо останется более здоровым, – добавил министр.

По его словам, сейчас совместно с Министерством сельского хозяйства и Ассоциацией агрострахования Казахстана рассматривается вопрос по разработке методики оценки ущерба сельскому хозяйству при потраве пастбищ и посевов от сайгаков и возможного агрострахования.

На сегодняшний день вопросы и жалобы со стороны сельхозтоваропроизводителей Западно-Казахстанской области отпали сами по себе, потому что, учитывая то, что сайга является мигрирующим животным, они с этого района по своим путям миграции уже перешли. Поэтому проблема потравы сельхознасаждений сейчас не стоит.Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

Тем не менее Министерством экологии совместно с Министерством науки осенью будет изъято 500 особей сайгаков для проведения анализов, без отстрела.

Также на следующий год нами рассматривается организация и проведение спортивно-любительской охоты. Это будет платная охота. В принципе, до этого мы уже говорили, что сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту у нас до 1 января 2023 года. Эти вопросы сейчас рассматриваются, в ближайшее время, до конца октября, мы найдем определенное решение.Сериккали Брекешев

14 июля на расширенном заседании правительства глава Минэкологии Сериккали Брекешев получил выговор от президента за решение об отстреле сайгаков.

Вносится предложение о том, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тыс. сайгаков, то есть убить их. Но есть и другие методы, посоветуйтесь со специалистами. Это ведь крайние меры. Я не исключаю, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю, – сказал тогда глава государства.

Читайте также

Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане

Как обстоят дела с мясом в Казахстане, рассказал глава Минсельхоза

В Казахстане установлена средняя цена на льготное дизтопливо

Тамила Языкова
Брекешев Сериккали МЭГПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
Нур-Султан кража вещей из Бани
Посетителя бани обокрали на 500 тысяч тенге в Нур-Султане
рубль, тенге, доллар
Курсы валют на 22 августа в обменных пунктах Казахстана
Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане
Предельные цены на дизтопливо установлены в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления