Запасов бензина АИ-92 и дизтоплива в Казахстане хватит на две недели

На заседании правительства РК министр энергетики Болат Акчулаков рассказал об имеющихся в стране объемах ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.

По состоянию на 22 августа этого года совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива – 220,8 тыс. тонн, чего достаточно на 13 дней. Запасы на НПЗ РК – АИ-92 – 71 тыс. тонн, дизельного топлива – 53,4 тыс. тонн. Болат Акчулаков

При этом он отметил, что по бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют.

Вместе с тем наблюдаются ограничения в реализации дизельного топлива – переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов. В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве. Запасы на НПЗ составляют порядка 50 тыс. тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки. Болат Акчулаков

В связи с этим, по его словам, необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки – НПЗ РК, КМГ, КТЖ, а также госорганов.