Запасов бензина АИ-92 и дизтоплива в Казахстане хватит на две недели
Фото: Zakon.kz
На заседании правительства РК министр энергетики Болат Акчулаков рассказал об имеющихся в стране объемах ГСМ, передает корреспондент Zakon.kz.
По состоянию на 22 августа этого года совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива – 220,8 тыс. тонн, чего достаточно на 13 дней. Запасы на НПЗ РК – АИ-92 – 71 тыс. тонн, дизельного топлива – 53,4 тыс. тонн. Болат Акчулаков
При этом он отметил, что по бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют.
Вместе с тем наблюдаются ограничения в реализации дизельного топлива – переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов. В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве. Запасы на НПЗ составляют порядка 50 тыс. тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки.Болат Акчулаков
В связи с этим, по его словам, необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки – НПЗ РК, КМГ, КТЖ, а также госорганов.
Также хотел бы отметить, что был принят и 22 августа вступил в силу приказ «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов» в новой редакции. Согласно приказу цены будут дифференцированы. При наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и техпаспорта лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге.Болат Акчулаков
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