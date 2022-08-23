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Смертельное ДТП с участием автобуса и Lada произошло на трассе Алматы – Бишкек

Смертельное ДТП с участием автобуса и Lada произошло на трассе Алматы – Бишкек Фото: скриншот видео
В Алматинской области на трассе Алматы – Бишкек лоб в лоб столкнулись автобус и Lada. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в instagram-паблике kris__p__almaty, лобовое столкновение произошло на 93-м км трассы Алматы – Бишкек.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции Алматинской области, авария произошла 23 августа около 05:40 в Жамбылском районе.

Установлено, что 33-летний водитель автомашины Lada на 92-м км трассы Алматы – Бишкек, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легковой автомашины, пострадал водитель автобуса, которого с различными травмами доставили в больницу села Узынагаш.Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345, ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

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Динара Халдарова
Алматинская область Алматы
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