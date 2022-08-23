Смертельное ДТП с участием автобуса и Lada произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: скриншот видео

В Алматинской области на трассе Алматы – Бишкек лоб в лоб столкнулись автобус и Lada. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, передает Zakon.kz.

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