Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области

Аким Алматинской области назначил ряд руководителей управлений, которые были представлены на аппаратном совещании, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Ахметова назначена руководителем управления координации занятости и социальных программ.

Айгуль Ахметова родилась в 1966 году. В 1994 году окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности «правоведение», в 2009 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начала в 1986 году секретарем судебного заседания Калининского районного суда города Алматы.

В разные годы работала руководителем канцелярии Калининского районного суда Алматы, главным специалистом Департамента юстиции Алматы, директором Центров обслуживания населения Турксибского, Алмалинского, Медеуского районов города Алматы, заместителем акима Турксибского района, руководителем Управления социального благосостояния Алматы, руководителем отдела аппарата акима Алматы.

С января 2022 года занимает должность заместителя руководителя аппарата акима Алматы.

Куаныш Бахытулы возглавил Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

Куаныш Бахытулы родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков по специальности «международные отношения», в 2008 году – Шымкентский университет по специальности «экономика».

Трудовую деятельность начал в 1995 году менеджером закрытого акционерного общества «Пром ЭКС».

В разные годы работал помощником генерального директора ТОО «Фирма Алмекс», заместителем директора ТОО «Дау-Строй», главным менеджером ТОО «Цесна-ТелКом», ТОО «Казахойл-Сервис», директором по экспорту польской компании J & J Decor, помощником акима, главным экспертом, руководителем аппарата Бостандыкского района Алматы. Занимал должности заместителя начальника управления предпринимательства и промышленности Алматы, заместителя акима Ауэзовского района, начальника службы грузовых перевозок международного аэропорта Алматы.

Асыл Ваисов был назначен руководителем управления государственных закупок Алматинской области.

Асыл Ваисов родился в 1979 году. В 2001 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2005 году – Центрально-Азиатский университет по специальности «правоведение».

Трудовой путь начал в 2002 году в органах Финансовой полиции.

В разные годы работал заместителем директора, директором ТОО «РосКазСекьюрити», «Арлан GROUP Секьюрити», директором ТОО, главным специалистом отдела предпринимательства Талгарского района, акимом Панфиловского сельского округа.

С апреля 2021 года занимал должность заместителя акима Енбекшиказахского района.

Самат Ахилбеков назначен советником акима Алматинской области.

Самат Ахилбеков родился в 1981 году. В 2002 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарно-экономический колледж по специальности «таможенное дело», в 2004 году – Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «финансы и кредит», в 2004 году – Южно-Казахстанский Открытый университет по специальности «правоведение», в 2007 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «учет и аудит», в 2014 году – Российский институт народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, в 2020 году – Бостонский университет по специальности «естественные науки в области управления проектами».

Трудовой путь начал кредитным инспектором АО «Индустриальный банк Казахстана» в 2002 году.

В разные годы работал экспертом, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником управления Фонда развития малого предпринимательства по Южно-Казахстанской области, директором территориальных филиалов АО «Даму» по Жамбылской и Южно-Казахстанской областям.

С февраля 2021 года занимает должность исполнительного директора АО «Евразийский банк».