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МИД РК выразил протест послу Украины

МИД РК выразил протест послу Украины Фото: МИД РК
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами. Пресс-служба МИД РК

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