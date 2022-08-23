МИД РК выразил протест послу Украины

Фото: МИД РК

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, сообщает Zakon.kz.

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