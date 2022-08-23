МИД РК выразил протест послу Украины
Фото: МИД РК
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, сообщает Zakon.kz.
В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.
Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами. Пресс-служба МИД РК
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
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Ранее члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.
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