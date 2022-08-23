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Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

ДТП Фото: Zakon.kz
В Алматинской области по Кульджинскому тракту на повороте Саймасай столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Skoda Octavia, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Mercedes, подъезжая к перекрестку, автомобиль Skoda резко повернул налево. Он не успел среагировать и столкнулся с автомобилем. От удара Mercedes вылетел на обочину.

Mercedes вылетел на обочину

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водителя Skoda и двух его пассажиров госпитализировали.

Позже стало известно, что водитель Skoda скончался в больнице.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.

ДТП, водитель Skoda скончался

Фото: Zakon.kz

Skoda, ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП, мерседес

Фото: Zakon.kz

Skoda, мерседес, ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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