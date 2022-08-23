Смертельное ДТП произошло в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области по Кульджинскому тракту на повороте Саймасай столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Skoda Octavia, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал водитель Mercedes, подъезжая к перекрестку, автомобиль Skoda резко повернул налево. Он не успел среагировать и столкнулся с автомобилем. От удара Mercedes вылетел на обочину.
В результате ДТП водителя Skoda и двух его пассажиров госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Позже стало известно, что водитель Skoda скончался в больнице.
На месте работают сотрудники дорожной полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ