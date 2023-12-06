Машину смяло в гармошку после ДТП на Кульджинском тракте: один человек погиб

В Алматинской области на Кульджинском тракте вечером 5 декабря произошло ДТП, столкнулись три автомобиля: два Mercedes и Hyundai Accent, сообщает Zakon.kz.

Один из участников ДТП – водитель Mercedes фиолетового цвета рассказал, что двигался он по Кульджинскому тракту в восточном направлении. Впереди него ехал Hyundai Accent. Неожиданно Hyundai вылетел с дороги и ему на встречу уже ехал Mercedes серебристого цвета. Он стал тормозить, но не смог остановиться и произошло столкновение.

Как рассказал очевидец ДТП, по "Кульджинке" в западном направлении в сторону города двигался серебристый Mercedes и другой автомобиль. Предположительно – Subaru.

По его словам, якобы Subaru подрезал Mercedes.

"Водитель пытался избежать столкновения, но потерял управление и его отбросило на полосу встречного движения, где ему попался под удар Hyundai. Произошло жесткое столкновение. От удара Hyundai отбросило с дороги. Дальше Mercedes потащило по дороге боком и в него влетел другой автомобиль. Удар был такой сильный, что один из автомобилей смяло в гармошку. ", – рассказал очевидец.

В результате аварии на месте погиб водитель Hyundai. Также с места ДТП госпитализировали водителя серебристого Mercedes и пассажирку Mercedes фиолетового цвета.

Водителю Mercedes фиолетового цвета оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz