Машину смяло в гармошку после ДТП на Кульджинском тракте: один человек погиб
Один из участников ДТП – водитель Mercedes фиолетового цвета рассказал, что двигался он по Кульджинскому тракту в восточном направлении. Впереди него ехал Hyundai Accent. Неожиданно Hyundai вылетел с дороги и ему на встречу уже ехал Mercedes серебристого цвета. Он стал тормозить, но не смог остановиться и произошло столкновение.
Как рассказал очевидец ДТП, по "Кульджинке" в западном направлении в сторону города двигался серебристый Mercedes и другой автомобиль. Предположительно – Subaru.
По его словам, якобы Subaru подрезал Mercedes.
"Водитель пытался избежать столкновения, но потерял управление и его отбросило на полосу встречного движения, где ему попался под удар Hyundai. Произошло жесткое столкновение. От удара Hyundai отбросило с дороги. Дальше Mercedes потащило по дороге боком и в него влетел другой автомобиль. Удар был такой сильный, что один из автомобилей смяло в гармошку. ", – рассказал очевидец.
В результате аварии на месте погиб водитель Hyundai. Также с места ДТП госпитализировали водителя серебристого Mercedes и пассажирку Mercedes фиолетового цвета.
Водителю Mercedes фиолетового цвета оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz