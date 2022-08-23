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Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан

Борец Казахстана Фото: Zakon.kz
В Казахстане прокомментировали возможность приема в свои национальные сборные борцов из России и заявили о ситуации на молодежном и юношеском уровне в этом виде спорта, передает Zakon.kz.

По известным причинам команды России и Беларуси не принимают участия в международных спортивных соревнованиях. В то же время россияне традиционно входили в число сильнейших на соревнованиях по трем видам борьбы. Теперь эти спортсмены не могут выступать под флагом России и ищут возможность выступить под флагами других стран.

По инсайдерской информации, российский борец вольного стиля чемпион мира Абасгаджи Магомедов (61 кг) готов выступать за Казахстан. Президент Азиатской федерации борьбы UWW-Asia, глава Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, призер Олимпиады-1992, прославленный борец Даулет Турлыханов отметил, что не готов подтвердить или опровергнуть данную информацию, но понимает, что такие обращения со стороны россиян могут поступать, тем более, что сейчас Объединенный мир борьбы (UWW) сократил срок «карантина» для меняющих гражданство и команду борцов с двух лет до семи месяцев.

Я думаю, много сильных российских борцов, наверное, будут выступать за третьи страны. Сейчас нелегко моему коллеге и другу Михаилу Мамиашвили. Мы стараемся поддерживать связи, но так как сегодня они под санкциями, мы следим, чтобы из-за этого мы сами не попали под санкции. В целом, совместные учебно-тренировочные сборы с российскими и белорусскими борцами не запрещены.Даулет Турлыханов

Он вспомнил, что в сборной Казахстана ранее выступали борцы, приехавшие из других стран. Единственный олимпийский чемпион в независимой истории казахстанской греко-римской борьбы Юрий Мельниченко переехал в Казахстан из Кыргызстана только в 1993 году. Призерами олимпиад в составе казахстанской команды также становились Мкхитар Манукян, Даниял Гаджиев и Георгий Цурцумия, приехавшие в Казахстан из Армении, России и Грузии, соответственно. Недавний пример – Нурислам Санаев, бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, получивший казахстанское гражданство в 2014 году.

В борьбе очень важно наличие сильных спарринг-партнеров. В этом плане мы видим, что определенный вклад в развитие легионеры внесли. Нурмахан Тыналиев, будучи в одном весе с Георгием Цурцумия, набрался опыта в совместных тренировках с ним и три раза был бронзовым призером чемпионатов мира. Такие плюсы есть. Но на Олимпиаде-2024 мы хотим своими силами выступить. Есть у нас свои талантливые борцы и в греко-римской, и в вольной, и в женской борьбе.Даулет Турлыханов

Глава федерации сообщил, что в сборной по греко-римской борьбе, например, лучших из молодежного состава, которые готовы, будут переводить во взрослую сборную, чтобы они уже со взрослыми тренировались и время не теряли.

Это призеры только что завершившегося в Болгарии Чемпионата мира U-20 Динмухамед Кошкар (67 кг), Максат Сайлау (87 кг) и Юсуф Мациев (97 кг). Троих мы сразу забираем во взрослую команду, чтобы подтянулись к Олимпийским играм. Наша задача – биться, других вариантов нет.Даулет Турлыханов

Он отметил, что в Казахстане есть много своих хороших борцов, но сегодня его беспокоит, какая подпитка будет у национальных сборных в будущем.

У нас во всех районных центрах благодаря госпрограмме развития спорта высших достижений и массового спорта построили типовые спортивные комплексы. Все области получили возможность открыть областные интернаты для одаренных в спорте детей и получили доступ к созданию центров олимпийской подготовки для ведущих спортсменов юношеского и молодежного возраста с полным обеспечением. Но, встречаясь с тренерами по юношам и молодежи на местах, я слышу жалобы на финансирование. Тренеры просят состав 10 человек в каждом весе, но им дают деньги только на пять-шесть, хотя все бюджеты защищают в начале года на 12 месяцев вперед и деньги туда закладываются. Есть большие сложности проведения учебно-тренировочных сборов на юношеском и молодежном уровне в борьбе. Прошу вице-премьера Ералы Тугжанова провести ревизию затрат финансовых средств регионами на развитие массового спорта и спорта высших достижений, а также расходов из республиканского бюджета.Даулет Турлыханов

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