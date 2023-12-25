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Даулет Турлыханов предложил экзаменовать руководителей областных спортуправлений

экзаменовать руководителей спортуправлений предложили в Казахстане Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов на круглом столе по развитию детско-юношеского спорта предложил экзаменовать руководителей областных спортуправлений, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый спортсмен рассказал Первому каналу "Евразия", что многие менеджеры попросту не понимают, что надо делать для появления новых звезд и достижения высоких результатов.

"Расстраивает, когда человек далекий от спорта приходит и возглавляет управление спорта, управление нашей отрасли. Почему это должен делать человек, который вообще не понимает в спорте? Пока он вникнет, аким поменяется и, впоследствии, и он меняется. Несколько начальников управления я лично знаю, которые пройдут тестовые экзамены на знания". Даулет Турлыханов

Мажилисмены считают, что в спорте накопилось много проблем, из-за чего казахстанцы все реже поднимаются на пьедесталы чемпионатов мира, Азиатских и Олимпийских игр. Отмечается, что влияет на результаты и частая смена министров.

Ранее сообщалось, что количество легионеров хотят сократить в казахстанском спорте.

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