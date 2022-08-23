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Птица попала в двигатель самолета, летевшего в Алматы из Стамбула

птица Фото: пресс-служба Air Astana
После полета по маршруту Стамбул — Алматы было осмотрено воздушное судно Airbus A321LR авиакомпании Air Astana, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, при осмотре были обнаружены следы попадания птицы в двигатель.

Требуется бороскопическая инспекция двигателя, – говорится в сообщении.

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Птица попала в двигатель самолета Air Astana

Напомним, 18 августа на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A320, выполнившего рейс Алматы – Атырау, также были обнаружены следы попадания птицы в двигатель.

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