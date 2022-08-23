Более 90% уголовных дел расследуется в электронном формате

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Сабит Нурлыбай провел межведомственное совещание по вопросам текущего состояния практики расследования уголовных дел в электронном формате, передает Zakon.kz.

На совещании присутствовали представители Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Верховного суда, ответственные сотрудники.

Как сообщается, в электронном формате расследуется более 134 тыс. уголовных дел, что составляет более 90% от общего количества дел, находящихся в производстве органов досудебного расследования.

В ходе совещания рассмотрена практика ведения электронных уголовных дел в разрезе регионов.

По итогам совещания председатель комитета озвучил ряд предложений по выработке комплекса организационных и технических мер, направленных на повышение эффективности расследования уголовных дел в электронном формате.

В частности, МВД рекомендовано повысить ведомственный контроль за состоянием работы по электронному расследованию уголовных дел, исключив практику инициативного направления в органы прокуратуры материалов электронных уголовных дел на бумажном носителе и проведение следственных действий в бумажном формате по электронным делам.

Внимание надзирающих прокуроров обращено на необходимость согласования и утверждения процессуальных решений в ЕРДР только в электронном формате, исключив истребование бумажных документов по электронным делам. Генеральная прокуратура совместно с Верховным судом продолжит работу по техническому взаимодействию информационных систем ЕРДР и «Төрелік» в целях бесперебойной регистрации электронных уголовных дел. Комитет по правовой статистике и специальным учетам

В завершение участниками встречи приняты совместные решения по дальнейшему совершенствованию электронного формата расследования уголовных дел.