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Более 90% уголовных дел расследуется в электронном формате

комитет правовой статистики Фото: gov.kz
Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Сабит Нурлыбай провел межведомственное совещание по вопросам текущего состояния практики расследования уголовных дел в электронном формате, передает Zakon.kz.

На совещании присутствовали представители Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Верховного суда, ответственные сотрудники.

Как сообщается, в электронном формате расследуется более 134 тыс. уголовных дел, что составляет более 90% от общего количества дел, находящихся в производстве органов досудебного расследования.

В ходе совещания рассмотрена практика ведения электронных уголовных дел в разрезе регионов.

По итогам совещания председатель комитета озвучил ряд предложений по выработке комплекса организационных и технических мер, направленных на повышение эффективности расследования уголовных дел в электронном формате.

В частности, МВД рекомендовано повысить ведомственный контроль за состоянием работы по электронному расследованию уголовных дел, исключив практику инициативного направления в органы прокуратуры материалов электронных уголовных дел на бумажном носителе и проведение следственных действий в бумажном формате по электронным делам.

Внимание надзирающих прокуроров обращено на необходимость согласования и утверждения процессуальных решений в ЕРДР только в электронном формате, исключив истребование бумажных документов по электронным делам. Генеральная прокуратура совместно с Верховным судом продолжит работу по техническому взаимодействию информационных систем ЕРДР и «Төрелік» в целях бесперебойной регистрации  электронных уголовных дел.Комитет по правовой статистике и специальным учетам

В завершение участниками встречи приняты совместные решения по дальнейшему совершенствованию электронного формата расследования уголовных дел.

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