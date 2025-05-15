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Общество

В Усть-Каменогорске назвали самые криминогенные улицы

Улица, город, люди, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 04:20 Фото: pixabay
Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Восточно-Казахстанской области поделился статистикой по уголовным правонарушениям, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, за 4 месяца текущего года в Усть-Каменогорске зарегистрировано 1 011 уголовных правонарушений.

По сведениям интернет–портала "Карта правонарушений", в пятерку самых криминогенных улиц города вошли:

  • проспект Назарбаева (61 правонарушение);
  • проспект Сатпаева (54 правонарушения);
  • улица Казахстан (48 правонарушений);
  • улица Кабанбай батыра (44 правонарушения);
  • проспект Абая (36 правонарушений).

"Карта правонарушений" – это интерактивный онлайн-сервис, отображающий информацию о зарегистрированных преступлениях и правонарушениях на географической карте в режиме реального времени.

Ранее подростки на ночных улицах Усть-Каменогорска возмутили полицейских.

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Аксинья Титова
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