В Усть-Каменогорске назвали самые криминогенные улицы
Фото: pixabay
Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Восточно-Казахстанской области поделился статистикой по уголовным правонарушениям, сообщает Zakon.kz.
По информации YK-news.kz, за 4 месяца текущего года в Усть-Каменогорске зарегистрировано 1 011 уголовных правонарушений.
По сведениям интернет–портала "Карта правонарушений", в пятерку самых криминогенных улиц города вошли:
- проспект Назарбаева (61 правонарушение);
- проспект Сатпаева (54 правонарушения);
- улица Казахстан (48 правонарушений);
- улица Кабанбай батыра (44 правонарушения);
- проспект Абая (36 правонарушений).
"Карта правонарушений" – это интерактивный онлайн-сервис, отображающий информацию о зарегистрированных преступлениях и правонарушениях на географической карте в режиме реального времени.
Ранее подростки на ночных улицах Усть-Каменогорска возмутили полицейских.
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