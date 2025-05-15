В Усть-Каменогорске назвали самые криминогенные улицы

Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Восточно-Казахстанской области поделился статистикой по уголовным правонарушениям, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, за 4 месяца текущего года в Усть-Каменогорске зарегистрировано 1 011 уголовных правонарушений.

По сведениям интернет–портала "Карта правонарушений", в пятерку самых криминогенных улиц города вошли:

проспект Назарбаева (61 правонарушение);

проспект Сатпаева (54 правонарушения);

улица Казахстан (48 правонарушений);

улица Кабанбай батыра (44 правонарушения);

проспект Абая (36 правонарушений).

"Карта правонарушений" – это интерактивный онлайн-сервис, отображающий информацию о зарегистрированных преступлениях и правонарушениях на географической карте в режиме реального времени.

Ранее подростки на ночных улицах Усть-Каменогорска возмутили полицейских.