В Павлодаре мужчина ударил девушку кирпичом по голове

Павлодарские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил девушку кирпичом, сообщает Zakon.kz.

В полицию 23 августа обратилась 20-летняя девушка, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины.

21 августа около 01:10 неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа. Ей поставлен диагноз «сотрясение головного мозга», от госпитализации она отказалась.