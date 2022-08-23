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В Павлодаре мужчина ударил девушку кирпичом по голове

мужчина напал на девушку с кирпичом Фото: polisia.kz
Павлодарские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил девушку кирпичом, сообщает Zakon.kz.

В полицию 23 августа обратилась 20-летняя девушка, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины.

21 августа около 01:10 неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа. Ей поставлен диагноз «сотрясение головного мозга», от госпитализации она отказалась.

По данному факту начато досудебное расследование по хулиганству. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего мужчины.Заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов

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Анастасия Стативкина
Павлодар Павлодарская область
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