В Павлодаре мужчина ударил девушку кирпичом по голове
Фото: polisia.kz
Павлодарские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил девушку кирпичом, сообщает Zakon.kz.
В полицию 23 августа обратилась 20-летняя девушка, которая просила принять меры в отношении неизвестного мужчины.
21 августа около 01:10 неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом. Пресс-служба ДП Павлодарской области
В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа. Ей поставлен диагноз «сотрясение головного мозга», от госпитализации она отказалась.
По данному факту начато досудебное расследование по хулиганству. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего мужчины.Заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов
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