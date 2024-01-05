"Схватил за волосы и требовал деньги": в Уральске продавца ударили кирпичом по голове

Мужчина зашел в продуктовый магазин и напал на женщину с кирпичом. После нападения злоумышленник забрал 20 тысяч тенге и скрылся, сообщает Zakon.kz.

Сотрудникам ДП ЗКО удалось задержать грабителя по горячим следам.

"Все произошло в одночасье. Ближе к вечеру в магазин зашел молодой парень и начал спрашивать продукты питания. Перечислив то, что ему нужно, я поинтересовалась, нужен ли ему пакет. Когда наклонилась за пакетом, получила удар в затылок", – вспоминает продавщица продуктового магазина.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что от полученной травмы женщина упала на витрину, а затем на пол. Злоумышленник схватил продавщицу за волосы и стал требовать деньги. Забрав 20 тысяч тенге, нападающий скрылся.

Придя в себя, женщина обратилась в полицию. Грабителем оказался судимый житель Уральска. Он водворен в изолятор временного содержания Управления полиции. Начато досудебное расследование по ст. 191 "Грабеж" УК РК.

Ранее мы рассказывали о том, как в канун Нового года банда с игрушечными пистолетами ограбила иностранцев на несколько миллионов в Алматы.

