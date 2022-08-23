Запасы бензина и дизеля в Казахстане пополняются каждый день – Минэнерго

В Министерстве энергетики РК дополнительно разъяснили, как формируются запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана, передает Zakon.kz.

Процесс производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе, а также отгрузки, транспортировки и пополнения запасов осуществляется ежесуточно. Запасами в днях являются объемы уже произведенных нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути, – говорится в сообщении.

Уточняется, что запасы в днях – это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объемами и не являются факторами того, что по истечении указанных дней поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится, поскольку, как указывалось выше, НПЗ РК работают в штатном режиме с ежесуточным процессом производства и отгрузки нефтепродуктов.

В качестве дополнительной информации сообщаем, что по состоянию на 18:00 23 августа совокупные запасы по стране бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 183,3 тыс. тонн, а запасы дизельного топлива – 221,7 тыс. тонн, – резюмируется в сообщении.