Предельная розничная цена на бензин и дизель в РК остается без изменений – Минэнерго

Пресс-служба Министерства энергетики РК заявила о стабильной ситуации и наличии значительных запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке, а предельная розничная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается без изменений, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно.

"В настоящее время, в частности, совокупные запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 626 тыс. тонн. 12 апреля 2023 г., в целях стабилизации ситуации на рынке издан приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 140, предусматривающий предельную цены на розничную реализацию нефтепродуктов, в т.ч. на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр". Пресс-служба Минэнерго РК

Как уточняется, в случае предъявления водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, реализуется до 100 л дизтоплива в сутки по цене 295 тенге за л и водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 л в сутки – 295 тенге за литр.

"На сегодня министерством, в связи с обращениями граждан и представителей автозаправочных станций и нефтебаз, подготовлен проект приказа по временной отмене требования наличия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства для реализации дизтоплива по цене 295 т/л". Пресс-служба Минэнерго РК

Предполагается, что данное предложение позволит регулировать баланс между выработкой, отгрузкой, восполнением и реализацией дизтоплива на АЗС.

В соответствии с Законом РК "О правовых актах" проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждения и предложений всех заинтересованных сторон.

Также сообщается, что итоговое решение будет принято после завершения всех процедур с учетом предложений всех заинтересованных сторон.

"Данным проектом приказа предельная розничная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается без изменений", – уточнили в ведомстве.