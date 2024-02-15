Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Предельная розничная цена на бензин и дизель в РК остается без изменений – Минэнерго

цены на топливо Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Министерства энергетики РК заявила о стабильной ситуации и наличии значительных запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке, а предельная розничная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается без изменений, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно.

"В настоящее время, в частности, совокупные запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 626 тыс. тонн. 12 апреля 2023 г., в целях стабилизации ситуации на рынке издан приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 140, предусматривающий предельную цены на розничную реализацию нефтепродуктов, в т.ч. на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр".Пресс-служба Минэнерго РК

Как уточняется, в случае предъявления водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, реализуется до 100 л дизтоплива в сутки по цене 295 тенге за л и водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 л в сутки – 295 тенге за литр.

"На сегодня министерством, в связи с обращениями граждан и представителей автозаправочных станций и нефтебаз, подготовлен проект приказа по временной отмене требования наличия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства для реализации дизтоплива по цене 295 т/л".Пресс-служба Минэнерго РК

Предполагается, что данное предложение позволит регулировать баланс между выработкой, отгрузкой, восполнением и реализацией дизтоплива на АЗС.

В соответствии с Законом РК "О правовых актах" проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждения и предложений всех заинтересованных сторон.

Также сообщается, что итоговое решение будет принято после завершения всех процедур с учетом предложений всех заинтересованных сторон.

"Данным проектом приказа предельная розничная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается без изменений", – уточнили в ведомстве.

Читайте также

новый проект по ценам на бензин в Казахстане
Предельные цены на розничную продажу топлива сохранятся на уровне апреля 2023 года
Платные дороги подорожают, важное заявление Нацбанка, новые правила для иммигрантов – итоги дня
Платные дороги подорожают, важное заявление Нацбанка, новые правила для иммигрантов – итоги дня
Казахстан НИШ Африка
Казахстанцы начали обучать африканских учителей
Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: