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Голосующих на выездах из Алматы будет отслеживать «Сергек»

Голосующих на выездах из Алматы будет отслеживать «Сергек» Фото: Zakon.kz
В Алматы экспериментально установят камеры «Сергек» на основных выездных группах из города, сообщает Zakon.kz.

Камеры появятся на пр. Толе би – ул. Момышулы, пр. Райымбека – ул. Момышулы, пр. Райымбека – ул. Ашимова.

Мы обеспокоены складывающейся ситуацией, связанной с осложнением дорожно-транспортной ситуации, на основных выездных группах из города. Некоторые граждане, голосуя на проезжей части с целью остановки проезжающего транспорта, оказывающего услуги такси, приводят своими действиями к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций, тем самым подвергают опасности не только свою, но и жизнь, здоровье других участников дорожного движения. Заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов

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