Сколько стоит получить ускоренное удостоверение личности в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Срок выдачи удостоверения личности гражданина РК занимает 15 рабочих дней. По желанию услуга может оказываться ускоренно, сообщает Zakon.kz.
Для городов Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент:
1 категория срочности – до 1 рабочего дня – 4983 тенге;
2 категория срочности – до 3 рабочих дней – 2752 тенге.
Для областных центров:
1 категория срочности – до 3 рабочих дней – 4983 тенге;
2 категория срочности – до 5 рабочих дней – 2752 тенге.
Для районов и городов областей:
3 категория – до 7 рабочих дней – 1116 тенге.
При несвоевременном обращении за удостоверением личности штраф 7 МРП (21 441 тенге).
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