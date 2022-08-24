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Сколько стоит получить ускоренное удостоверение личности в Казахстане

Сколько стоит получить ускоренное удостоверение личности в Казахстане Фото: Zakon.kz
Срок выдачи удостоверения личности гражданина РК занимает 15 рабочих дней. По желанию услуга может оказываться ускоренно, сообщает Zakon.kz.

Для городов Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент:

  • 1 категория срочности – до 1 рабочего дня – 4983 тенге;

  • 2 категория срочности – до 3 рабочих дней – 2752 тенге.

Для областных центров:

  • 1 категория срочности – до 3 рабочих дней – 4983 тенге;

  • 2 категория срочности – до 5 рабочих дней –  2752 тенге.

Для районов и городов областей:

  • 3 категория – до 7 рабочих дней – 1116 тенге.

При несвоевременном обращении за удостоверением личности штраф 7  МРП (21 441 тенге).

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