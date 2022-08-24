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Глава Миннауки высказался о «фабриках по производству дипломов»

дипломы Фото: gov.kz
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек высказался о вузах, «печатающих» дипломы, передает корреспондент Zakon.kz.
Вы знаете, что большая работа проводилась Министерством образования и науки по закрытию так называемых «фабрик по производству дипломов». Эта работа будет продолжена. На сегодняшний день в судебном производстве находится порядка 15 судебных дел, но это не означает, что эти вузы будут закрыты. Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек

Глава Миннауки отметил, что будет брать на контроль вузы, которые не соответствуют должному качеству и регламенту.

Работа в этом направлении решительно продолжается. Я как министр в первую очередь отвечаю за качество образования. Поэтому это должно быть сильным сигналом для всей системы образования. Если высшее учебное заведение не соответствует качеству, регламентам, которые определены министерством, то за такими вузами мы будем очень жестко следить. Саясат Нурбек

Ранее мы готовили материал о том, на каких условиях переводят студентов в случае закрытия вуза или колледжа.

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