Знаменитая чешская теннисистка Петра Квитова выходит замуж за своего тренера
Фото: Instagram/petra.kvitova
Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2011, 2014) и Итогового WTA-Тура 2011 года объявила о создании семьи. Супругом лучшей чешской теннисистки стал ее наставник Иржи Ванек, сообщает Zakon.kz.
Двукратная победительница Открытого чемпионата Англии 32-летняя Петра Квитова объявила о помолвке со своим наставником Иржи Ванеком.
Ребята, хочу поделиться с вами хорошими новостями. Я сказала «да» в особенном для меня месте, – сообщила спортсменка на своей странице в Instagram.
Иржи Ванек начал тренировать Петру в конце 2016 года.
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ