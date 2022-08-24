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Знаменитая чешская теннисистка Петра Квитова выходит замуж за своего тренера

Теннис Квитова Брак Фото: Instagram/petra.kvitova
Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2011, 2014) и Итогового WTA-Тура 2011 года объявила о создании семьи. Супругом лучшей чешской теннисистки стал ее наставник Иржи Ванек, сообщает Zakon.kz.

Двукратная победительница Открытого чемпионата Англии 32-летняя Петра Квитова объявила о помолвке со своим наставником Иржи Ванеком.

Ребята, хочу поделиться с вами хорошими новостями. Я сказала «да» в особенном для меня месте, – сообщила спортсменка на своей странице в Instagram.

Иржи Ванек начал тренировать Петру в конце 2016 года.

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