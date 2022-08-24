Знаменитая чешская теннисистка Петра Квитова выходит замуж за своего тренера

Фото: Instagram/petra.kvitova

Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2011, 2014) и Итогового WTA-Тура 2011 года объявила о создании семьи. Супругом лучшей чешской теннисистки стал ее наставник Иржи Ванек, сообщает Zakon.kz.

Двукратная победительница Открытого чемпионата Англии 32-летняя Петра Квитова объявила о помолвке со своим наставником Иржи Ванеком. Ребята, хочу поделиться с вами хорошими новостями. Я сказала «да» в особенном для меня месте, – сообщила спортсменка на своей странице в Instagram. Иржи Ванек начал тренировать Петру в конце 2016 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Petra Kvitova (@petra.kvitova) Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов. Читайте также Какое наказание понесли игроки и наставник «МЮ» после разгрома от «Брентфорда»

Следите за новостями zakon.kz в: