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Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера

Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком Фото: twitter/Petra_Kvitova
Бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова, сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком, сообщает Zakon.kz.

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Пара объявила о помолвке прошлым летом, в конце августа. Ванек сделал Квитовой предложение руки и сердца в особенном для Петры месте – на Уимблдоне.

"Мистер и миссис. 22.07.2023", – подписала фото Петра Квитова.

Иржи Ванек – бывший чешский теннисист, завершил карьеру в 2011 году, его наивысшая позиция в рейтинге ATP – 74-е место (достигнуто в 2000 году). С Квитовой он работает с 2016 года, до этого его подопечной была другая чешская теннисистка — Каролина Плишкова.

На прошедшем Уимблдоне восьмая ракетка мира Квитова дошла до 1/8 финала, где проиграла будущей финалистке Онс Жабер.

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