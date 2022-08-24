Не получивших грант студентов поддержат в Казахстане

Министерство науки и высшего образования Казахстана рассматривает возможность дополнительной финансовой поддержки студентов, не получивших образовательный грант, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннауки Саясат Нурбек отметил, что количество выделяемых грантов на обучение с каждым годом растет. Только в этом году было выделено 88 тыс. образовательных грантов, но этого недостаточно.

Мы будем предлагать дифференцировать гранты, чтобы не всем 100% гранты были, а, например, 75%, 70%, 50% гранты. Чтобы мы могли охватить большое количество людей, которые где-то могут софинансировать и снижать нагрузку, – сказал Саясат Нурбек в кулуарах форума науки и высшего образования.

Корреспондент Zakon.kz уточнил у Министерства науки и высшего образования, что это значит. Как оказалось, речь идет о дополнительных мерах поддержки для тех студентов, кто не получил full-грант (полный грант со 100% финансированием).

Гранты, присужденные в этом и предыдущих годах, сохраняются в 100% финансировании. Также общее количество full-грантов сохраняется на следующие годы. Более того, их количество будет расти. Речь идет о дополнительных мерах по поддержке лиц, не получивших full-грант. Они обычно идут на платное обучение, и для такой молодежи изучаются возможности привлечения софинансирования в объеме 75%, 50% стоимости обучения. Министерство науки и высшего образования Казахстана

Помимо этого, будет перезапущен механизм государственной образовательной накопительной системы и образовательных кредитов.

Финансовый центр запустит новый облегченный формат. Потому что мы должны дать возможность тем, кто не зацепился за грант. Они также должны получать помощь от государства и «растягивать» плату за обучение. Это будет в следующем году, – добавил министр.