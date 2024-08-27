Дополнительные гранты назначили казахстанским абитуриентам
Фото: primeminister.kz
Министерством науки и высшего образования Казахстана дополнительно присуждены образовательные гранты, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы министерства, образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ.
"Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в ВУЗ", – говорится в сообщении ведомства.
Списки новых счастливчиков опубликовали ночью 28 августа в Telegram-канале Министерства науки и высшего образования Казахстана. Неудивительно, что публикация вызвала шквал восторженных комментариев.
Фото: пресс-служба МНВО РК
А в Алматы открылся ситуационный центр, который информирует студентов о местах в общежитиях при вузах.
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