Топ-5 завораживающих закатов в Алматы и области
Закаты во всех уголках мира всегда притягивали взоры не только местных жителей, но и туристов. Но есть такие места, куда люди приезжают практически круглый год, чтобы своими глазами увидеть необычную палитру ярких красок закатного неба.
Алматы тоже славится живописным природным явлением, и закаты здесь, как на sunset-серии полотен Клода Моне. Увидеть красочные и порой незабываемые закаты можно примерно с марта и до октября.
Однако не все жители Алматы и гости города знают, где лучшего всего любоваться закатом солнца и сделать запоминающиеся фотографии.
Новая площадь Алматы
Фото: Zakon.kz / Павел Михеев
Новая площадь Алматы – не только отличное место для вечерних прогулок, но и самая открытая площадка в центре города, с которой можно наблюдать за заходом солнца. Небольшие возвышенности в парковых зонах позволяют сделать еще более завораживающие снимки.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kzКок-Тобе
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Отличной локацией можно назвать еще парк "Кок-Тобе". Зона семейного отдыха находится всего в получасе езды от центра города. Здесь для посетителей оборудовали сразу несколько смотровых площадок, которые позволяют наблюдать природное явление с высоты тысячи метров над уровнем моря.
Фото: Zakon.kz
С горы Кок-Тобе можно не только проводить солнце, но и насладиться живописной панорамой самого крупного города страны. Именно с этой точки Алматы, как на ладони. Отдыхающие говорят, что особенно хорошо наблюдать за вечерними пейзажами после дождя, тогда фотографии получаются очень яркими и словно оживают.
Фото: Zakon.kz
Добавить романтики и немного приблизиться к закатному небу поможет канатная дорога. Из кабинки открываются необыкновенные пейзажи, которыми можно насладиться чуть больше шести минут, а сама протяженность пути составляет 1620 метров.
Фото: Zakon.kz / Павел Михеев
Фото: Zakon.kz
Озеро Сайран
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Водоем по-своему красив, с особой атмосферой и колоритом. Озеро находится в шаговой доступности от жилых массивов, здесь можно покататься на катамаране и попробовать другие водные развлечения.
Еще здесь периодически можно встретить цапель и, конечно, отсюда приятно наблюдать за золотым светом уходящего солнца, которое буквально соприкасается с озером и заставляет водную гладь сиять.
Ну а если совсем не хочется выходить из дома, то закатом можно полюбоваться с балкона многоэтажных высоток, которых близ озера сейчас достаточно.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Кок-Жайлау
Фото: Zakon.kz
Многие все же стремятся на время сбежать от городской суеты и побыть наедине с природой. И Кок-Жайлау – самое лучшее место и для того, чтобы сделать незабываемые фотографии. Живописное урочище расположено в 10 километрах от Алматы в Иле-Алатауском национальном парке.
Фото: Zakon.kz
Этот природный парк – излюбленное место туристов для проведения семейных пикников на свежем воздухе и одновременного созерцания природы и города.
Фото: Zakon.kz
Бутаковское ущелье и Бутаковские водопады
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В ущелье есть два водопада, Нижний и Верхний, до которого предстоит совершить восхождение (расположен на высоте 2470 метров над уровнем моря).
Фото: Zakon.kz
Обычно в январе водопады замерзают и приобретают необыкновенно завораживающий вид, что привлекает всех любителей красивых фото. Здесь же можно сделать несколько снимков уходящего солнца, местные говорят, что именно с этой точки открывается отличный ракурс.
Фото: Zakon.kz
Капшагайское водохранилище
Фото: Zakon.kz
Многие уже давно оценили локации на Капшагайском водохранилище и в его окрестностях. Сейчас водоем считается одним из самых популярных мест, и даже время года не играет никакой роли. Здесь всегда получаются по-настоящему волшебные снимки.
Те, кто уже побывал на берегу "моря", как его называют местные жители, говорят, что именно здесь можно увидеть, как солнце медленно погружается в воду. Что как раз придает фотографиям еще большую притягательность.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Проводив закат, многие, возможно, захотят и встретить рассвет.
Помните, что вечерами в городе, и тем более в горной местности, достаточно прохладно, поэтому не забудьте взять с собой теплые вещи и термос с чаем.
Фото: Zakon.kz
Ближе к концу лета закаты в Алматы и Алматинской области начинаются с каждым днем все раньше. И поэтому стоит поторопиться. Заход солнца сегодня начнется уже в 19:35 по местному времени.