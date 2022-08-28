Топ-5 завораживающих закатов в Алматы и области

Благодаря природному ландшафту, а еще перепаду высот смотреть на закат в Алматы можно в разных точках города. Редакция Zakon.kz составила список мест, где лучше всего наблюдать заходящее солнце.

Закаты во всех уголках мира всегда притягивали взоры не только местных жителей, но и туристов. Но есть такие места, куда люди приезжают практически круглый год, чтобы своими глазами увидеть необычную палитру ярких красок закатного неба.

Алматы тоже славится живописным природным явлением, и закаты здесь, как на sunset-серии полотен Клода Моне. Увидеть красочные и порой незабываемые закаты можно примерно с марта и до октября.

Однако не все жители Алматы и гости города знают, где лучшего всего любоваться закатом солнца и сделать запоминающиеся фотографии.

Новая площадь Алматы

Фото: Zakon.kz / Павел Михеев

Новая площадь Алматы – не только отличное место для вечерних прогулок, но и самая открытая площадка в центре города, с которой можно наблюдать за заходом солнца. Небольшие возвышенности в парковых зонах позволяют сделать еще более завораживающие снимки.

Фото: Zakon.kz

Местные говорят, что хорошие фотокадры закатного неба можно снять с еще одной точки на Новой площади, а именно – со стороны двух фонтанов и монумента Независимости.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отличной локацией можно назвать еще парк "Кок-Тобе". Зона семейного отдыха находится всего в получасе езды от центра города. Здесь для посетителей оборудовали сразу несколько смотровых площадок, которые позволяют наблюдать природное явление с высоты тысячи метров над уровнем моря.

Фото: Zakon.kz

С горы Кок-Тобе можно не только проводить солнце, но и насладиться живописной панорамой самого крупного города страны. Именно с этой точки Алматы, как на ладони. Отдыхающие говорят, что особенно хорошо наблюдать за вечерними пейзажами после дождя, тогда фотографии получаются очень яркими и словно оживают.

Фото: Zakon.kz

Добавить романтики и немного приблизиться к закатному небу поможет канатная дорога. Из кабинки открываются необыкновенные пейзажи, которыми можно насладиться чуть больше шести минут, а сама протяженность пути составляет 1620 метров.

Фото: Zakon.kz / Павел Михеев

Чистый горный воздух и красивые виды вечернего города помогут отвлечься от ежедневной рутины, а поездка на колесе обозрения даст еще больше возможностей насладиться алматинским закатом.

Фото: Zakon.kz

Озеро Сайран

Фото: Zakon.kz

Пожалуй, каждый, кто был в Алматы, знает о большом озере в центре города. Сайран — это алматинское водохранилище на Большой Алматинке. Создано оно на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины, расположенной под улицей Толе би.

Фото: Zakon.kz

Это одно из мест, которое пользуется особой популярностью у жителей близлежащих спальных районов.

Водоем по-своему красив, с особой атмосферой и колоритом. Озеро находится в шаговой доступности от жилых массивов, здесь можно покататься на катамаране и попробовать другие водные развлечения.

Еще здесь периодически можно встретить цапель и, конечно, отсюда приятно наблюдать за золотым светом уходящего солнца, которое буквально соприкасается с озером и заставляет водную гладь сиять.

Ну а если совсем не хочется выходить из дома, то закатом можно полюбоваться с балкона многоэтажных высоток, которых близ озера сейчас достаточно.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кок-Жайлау

Фото: Zakon.kz

Многие все же стремятся на время сбежать от городской суеты и побыть наедине с природой. И Кок-Жайлау – самое лучшее место и для того, чтобы сделать незабываемые фотографии. Живописное урочище расположено в 10 километрах от Алматы в Иле-Алатауском национальном парке.

Фото: Zakon.kz

Этот природный парк – излюбленное место туристов для проведения семейных пикников на свежем воздухе и одновременного созерцания природы и города.

Фото: Zakon.kz

Бутаковское ущелье и Бутаковские водопады

Фото: Zakon.kz

Бутаковское ущелье находится в горах Заилийского Алатау. Эти места пользуются популярностью и зимой, и летом. Сюда приезжают ради туристического отдыха, пеших прогулок и просто чтобы подышать свежим, горным воздухом.

Фото: Zakon.kz

В ущелье есть два водопада, Нижний и Верхний, до которого предстоит совершить восхождение (расположен на высоте 2470 метров над уровнем моря).

Фото: Zakon.kz

Обычно в январе водопады замерзают и приобретают необыкновенно завораживающий вид, что привлекает всех любителей красивых фото. Здесь же можно сделать несколько снимков уходящего солнца, местные говорят, что именно с этой точки открывается отличный ракурс.

Фото: Zakon.kz

К слову, закат у Бутаковского водопада, словно огонь, который полыхает, но уже скоро потухнет.

Капшагайское водохранилище

Фото: Zakon.kz

Многие уже давно оценили локации на Капшагайском водохранилище и в его окрестностях. Сейчас водоем считается одним из самых популярных мест, и даже время года не играет никакой роли. Здесь всегда получаются по-настоящему волшебные снимки.

Те, кто уже побывал на берегу "моря", как его называют местные жители, говорят, что именно здесь можно увидеть, как солнце медленно погружается в воду. Что как раз придает фотографиям еще большую притягательность.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, многие пытаются запечатлеть не сам закат, а то, что может скрываться под яркими лучами солнца. Нередко на небе вырисовывается дорога, будто вымощенная желтым кирпичом, словно в волшебной стране Оз.

Фото: Zakon.kz

Проводив закат, многие, возможно, захотят и встретить рассвет.

Помните, что вечерами в городе, и тем более в горной местности, достаточно прохладно, поэтому не забудьте взять с собой теплые вещи и термос с чаем.

Фото: Zakon.kz

Ближе к концу лета закаты в Алматы и Алматинской области начинаются с каждым днем все раньше. И поэтому стоит поторопиться. Заход солнца сегодня начнется уже в 19:35 по местному времени.