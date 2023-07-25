Топ-5 красивых мест в горах Алматы

Алматинцам несказанно повезло жить в окружении магической природы. Излюбленным их досугом остается поход в горы. Фотограф и путешественник Эрик Туркебаев помог редакции Zakon.kz составить список пяти красивых мест в Алматы и близ него.

Конечно, для каждого туриста есть своя локация с изюминкой. Например, кому-то нравится отдыхать в домиках на горнолыжном курорте Шымбулак, а другим фотографировать деревья озера Каинды. Но сейчас речь пойдет о малоизвестных маршрутах, которые непременно покорят ваше сердце. Эти красоты увидел алматинец Эрик Туркебаев. Он рассказал, какие горы в Алматы и близ него уникальны.

100 озер в Кенсу

Эрик Туркебаев уверен, что в мире много дивной красоты, однако алматинская долина 100 озер в ущелье Кенсу неописуемое зрелище. Она расположена в 300 километрах от города, в горах северного Тянь-Шаня. Название местности говорит за себя. Еще полвека назад здесь с вершин сползал ледник. Внизу было около 50 моренных озер. Но из-за изменения климата ледник исчез, а вместе с ним и некоторые водоемы.

В настоящее время здесь десятки больших и чистых озер красивого бирюзового цвета. Когда выпадают обильные осадки, их число значительно увеличивается. Но из-за засухи они со временем опять высыхают.

Место, не тронутое человеком, цепочка голубых озер в окружении зеленого пространства – особенно завораживает. Вид на горы особенно привлекателен, они как изумрудные верхушки выстроены в ряд.

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

Водопад Текес

Следующим местом притяжения в живописной долине реки Текес, длиною 438 километров, является одноименный водопад. Он находится в Кегенском районе (300 километров от города). Текес – одна из горных рек (другая – Кунгес на территории КНР), образующих главную водную артерию Семиречья – Или.

Сама достопримечательность невнушительного размера, однако необычной формы – в виде чаши, в которой шумно бурлит водопад. К тому же к ней можно спуститься, насладиться прохладой и испить чистейшей ледяной воды.

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

Красные горы Богуты

А вот чтобы добираться до фантастических гор Богуты нужно проехать 150 километров от мегаполиса. Здесь есть два массива Бала и Улкен Богуты. Они расположены в Заилийской долине между реками Чилик и Чарын. Максимальная высота гор – 1 441 и 1 816 метров над уровнем моря соответственно.

Особенность этих красивых гор Казахстана в том, что локация похожа на планету Марс: земля, скалы и даже растения красного цвета. Здесь нарушаются все законы физики. Ведь чтобы лицезреть всю красоту, в горы не нужно подниматься, наоборот, к ней надо спускаться.

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

Ледник Богдановича

Поразительный ледник Богдановича находится за Большим Талгарским перевалом и относится к речной системе ущелья Левый Талгар. Он самый доступный для туриста. Дорога в одну сторону занимает не более двух часов, а туда и обратно всего четыре километра. Как считает путешественник из Алматы, этот маршрут способен овладеть даже новичок. Ведь, если ранее сюда ходили только альпинисты, то несколько лет назад ледником заинтересовались и обычные жители. Все благодаря тому, что он круглый год в замерзшем состоянии. Особенно могущественен он зимой. В морозы, ледник длиною в три километра, образует "застывшую волну", которая переливается на солнце, выглядя и устрашающе, и фантастически красиво.

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

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Водопад Узын-Каргалы

Эрик поделился, что на южном склоне восточной части горного хребта Заилийский Алатау есть Узун-Каргалинский водопад. Это в 10 километрах на юг от поселка Каргалы и в 54 километрах на юго-запад от Алматы. Водопад расположен на высоте 1340 метров над уровнем моря, на правом притоке Узун-Каргалы – Большой Шымбулак. Протяженность самого ущелья составляет примерно 37 километров. Скальный каньон, с которого бежит вода, длиною около 500 метров.

Здесь в реку Узын-Каргалы впадают три небольших притока: Безымянный, Большой и Малый Шымбулаки. Они стекают с плато урочища Ушконыр. И самое восхитительное то, что на всех трех притоках имеются водопады до семи метров. А еще фото-путешественнику удалось застать здесь особенную атмосферу того, как густые облака накрыли горную местность.

Фото: из личного архива Эрика Туркебаева

Эрик Туркебаев отмечает, что отдых в горах Алматы приносит незабываемые впечатления. Но прежде всего, отправляясь в поход, отдыхающим необходимо соблюдать правила безопасности. Нужно обязательно узнать, какой будет погода. Иметь в виду, что в горах возможны скользкие тропы, резкие перепады температур, а также вероятность схода лавин и селей. Вместе с вещами и едой надо взять с собой аптечку. Важно изучить маршрут. Предпочтительно воспользоваться услугами гидов туристских фирм. Также лучше в дорогу отправляться, как минимум несколько человек. Ехать рекомендуется на внедорожниках. И помнить, что интернет в горных местах не ловит, как и сотовая связь.