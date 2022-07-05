Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова осудили на 7 лет

Бизнесмен Алмас Абдыгаппаров признан виновным в хищении 1 млн долларов и приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

В июле 2021 года СМИ сообщали, что бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова задержали по подозрению в хищении 420 млн тенге при продаже виллы в алматинском жилом комплексе Esentai City.

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27 июля стало известно, что главу компании Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова арестовали на два месяца. Он подозревается в мошенничестве, растрате чужого имущества.

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Абдыгаппаров проходит по ст. 189, ч. 4, п. 2 Уголовного кодекса РК – «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».

Дело против Алмаса Абдыгаппарова было заведено по заявлению директора ТОО «AV Construction».

AV Construction – это строительная компания, реализовавшая несколько элитных проектов в Алматы, в их числе Esentai City. Уголовное дело Абдыгаппарова связано с продажей элитной виллы.