62 тонны контрабандной дыни пытались ввезти в Казахстан из Узбекистана

Комитет государственных доходов Минфина Казахстана призвал бизнес-сообщество к соблюдению таможенного законодательства. Нарушителей будут привлекать к ответственности, сообщает Zakon.kz.

На таможенном посту «Капланбек» в Туркестанской области пресекли контрабандный ввоз дыни. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.

Сотрудники ситуационного центра КГД при анализе снимков инспекционно-досмотрового комплекса выявили несоответствие в заявленных документах. В документах был указан «арбуз», однако снимок показал силуэт товара овальной формы.

Груз направили на таможенный досмотр. Там сотрудники выявили 62 тонны незадекларированной дыни.

В КГД отметили, что импортеры указывают в декларациях более дешевый товар, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей.