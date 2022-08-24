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62 тонны контрабандной дыни пытались ввезти в Казахстан из Узбекистана

Контрабандная дыня из Узбекистана Фото: pixabay
Комитет государственных доходов Минфина Казахстана призвал бизнес-сообщество к соблюдению таможенного законодательства. Нарушителей будут привлекать к ответственности, сообщает Zakon.kz.

На таможенном посту «Капланбек» в Туркестанской области пресекли контрабандный ввоз дыни. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.

Сотрудники ситуационного центра КГД при анализе снимков инспекционно-досмотрового комплекса выявили несоответствие в заявленных документах. В документах был указан «арбуз», однако снимок показал силуэт товара овальной формы.

Груз направили на таможенный досмотр. Там сотрудники выявили 62 тонны незадекларированной дыни.

В КГД отметили, что импортеры указывают в декларациях более дешевый товар, чтобы уклониться от уплаты таможенных платежей.

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