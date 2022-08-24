Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по итогам переговоров с Алиевым в Баку

Касым-Жомарт Токаев выступил перед журналистами по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность за приглашение посетить город Баку с официальным визитом. Были проведены переговоры по широкому кругу вопросов.

Хотел бы особо отметить, что, победоносно восстановив территориальную целостность в соответствии с Уставом и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Азербайджан вступил в новую эпоху своего развития. И в этом огромная личная заслуга национального лидера Азербайджана, президента нашей братской страны Ильхама Гейдар оглу Алиева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана отметил, что Азербайджан сегодня достигает заметных результатов в своем развитии.

Мы наблюдаем за этими тенденциями в Вашей стране, искренне радуемся. Мы также видим, как динамично возрождается Карабах и Восточный Зангезур. Благодаря Вашим личным усилиям в ближайшем будущем этот регион превратится в процветающий край, и в этом нет сомнений. Касым-Жомарт Токаев

Казахстан со своей стороны готов внести определенный посильный вклад в это благородное дело. От имени казахского народа к концу следующего года будет построена школа искусств имени Курмангазы в городе Физули.

Визит Касым-Жомарта Токаева проходит в преддверии юбилейной даты – 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я в силу служебных обязанностей находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля, и сегодня мы говорим с полным основанием о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества – это реальный шаг вперед. Касым-Жомарт Токаев

Новость по теме Токаев предложил провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане

Между Казахстаном и Азербайджаном налажен доверительный политический диалог, государства сотрудничают на международных площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Организации тюркских государств.

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября нынешнего года в нашей столице состоится саммит СВМДА. Мы с нетерпением ожидаем Вашего личного участия в данном очень важном форуме. Ваше присутствие на данном форуме будет иметь положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата. Касым-Жомарт Токаев

По итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос в три раза, позитивная динамика сохраняется. Стороны приложат все усилия для наращивания именно абсолютных цифр взаимной торговли. Возможно, в ближайшее время можно будет говорить о достижении миллиардной отметки.

Отрадно, что совместными усилиями насыщается культурно-гуманитарная повестка, что способствует еще большему сближению наших народов. Сегодня я высказал инициативу о проведении декады азербайджанской культуры в нашей стране. Я не имею никаких сомнений в отношении популярности данного мероприятия, поскольку наш народ соскучился по азербайджанской культуре, по выдающимся деятелям Вашего искусства. Данное мероприятие, я надеюсь оно состоится, обречено на успех. Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что была договоренность о том, что будут осуществляться обмены культурных деятелей и делегаций между странами. В городе Сумгаит одна из улиц носит имя выдающегося представителя казахского народа Ахмета Байтурсынова.

Вы знаете, что в свое время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Город развивается, и сейчас, с позиции сегодняшнего дня, эта улица выглядит не столь внушительной. Поэтому я принял решение и дал соответствующее поручение акиму столицы с тем, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, человека, которого мы очень сильно и искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесем название улицы на более подходящий объект. Я полагаю, что это вполне оправданно. Касым-Жомарт Токаев

Главы государств подробно говорили о развитии транспортно-логистической сферы взаимоотношений сотрудничества между государствами. Соответствующие поручения даны правительствам.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил сельскохозяйственную сферу.

Вы знаете, что Казахстан имеет возможность поставлять зерно, пшеницу, другие виды сельхозпродукции. В свою очередь у нас есть потребность в том, чтобы импортировать продукцию сельского хозяйства из Азербайджана – плодоовощную продукцию. Целый ряд казахстанских производителей готов увеличить поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на общую сумму более 300 млн долларов, поэтому нам нужно обеспечить логистику данного товарооборота. Это задача правительств наших стран, о чем сегодня мы договорились. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана оценил итоги своего визита как весьма успешные.