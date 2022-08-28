Веселье без похмелья: нарколог рассказал, как пить и не болеть

Впереди казахстанцев ожидает три выходных дня после длинной рабочей недели. Как провести их без головной боли, Zakon.kz узнал у врача-психиатра, нарколога высшей категории Руслана Алиева.

По словам доктора, сама по себе постановка вопроса уже должна насторожить любителей горячительных напитков. Поскольку похмелье, проявляющееся через общую слабость, удручающее моральное состояние, апатию, головную боль, тремор и потливость, является признаком алкогольной зависимости.

Между тем легче перенести застолье поможет соблюдение простых правил.

Если планируете выпить крепкого алкоголя, за час-полтора до этого употребите 50 грамм. Так вы запустите биохимический механизм в печени, чтобы спиртное быстрее расщеплялось. Также советую принять ферментные препараты: две таблетки – до мероприятия, две – во время и две – после. Руслан Алиев Нарколог отметил, что нежелательно смешивать спиртные напитки. Или хотя бы старайтесь двигаться от низкого градуса к высокому, ни в коем случае не наоборот.

Вдобавок перед распитием спиртного следует поесть, а в процессе – закусывать.

Если с утра человек все-таки неважно себя чувствует, нужно выпить по таблетке аспирина и аскорбиновой кислоты. Это поможет восстановить нормальное состояние.

Руслан Алиев подчеркнул, что вреден абсолютно любой алкоголь. Но, как ни странно, "победителем" в антирейтинге вредности стало пиво, а не, например, "беленькая".

В пиве содержится больше сивушных масел, а также оно содержит фитоэстрогены – женские гормоны. Поэтому у тех, кто употребляет много пива, зачастую растет характерный "пивной" живот и откладывается жир. Вдобавок водка быстрее расщепляется, чем пиво или вино. Руслан Алиев

Нарколог напомнил: повышение настроения и двигательной активности после "огненной воды" – эффект временный. Приятные ощущения могут смениться депрессивным состоянием, снижением аппетита и нарушениями сна. А длительное употребление и вовсе чревато белой горячкой.