Веселье без похмелья: нарколог рассказал, как пить и не болеть
По словам доктора, сама по себе постановка вопроса уже должна насторожить любителей горячительных напитков. Поскольку похмелье, проявляющееся через общую слабость, удручающее моральное состояние, апатию, головную боль, тремор и потливость, является признаком алкогольной зависимости.
Между тем легче перенести застолье поможет соблюдение простых правил.
Если планируете выпить крепкого алкоголя, за час-полтора до этого употребите 50 грамм. Так вы запустите биохимический механизм в печени, чтобы спиртное быстрее расщеплялось. Также советую принять ферментные препараты: две таблетки – до мероприятия, две – во время и две – после.Руслан Алиев
Нарколог отметил, что нежелательно смешивать спиртные напитки. Или хотя бы старайтесь двигаться от низкого градуса к высокому, ни в коем случае не наоборот.
Если с утра человек все-таки неважно себя чувствует, нужно выпить по таблетке аспирина и аскорбиновой кислоты. Это поможет восстановить нормальное состояние.
Руслан Алиев подчеркнул, что вреден абсолютно любой алкоголь. Но, как ни странно, "победителем" в антирейтинге вредности стало пиво, а не, например, "беленькая".
В пиве содержится больше сивушных масел, а также оно содержит фитоэстрогены – женские гормоны. Поэтому у тех, кто употребляет много пива, зачастую растет характерный "пивной" живот и откладывается жир. Вдобавок водка быстрее расщепляется, чем пиво или вино. Руслан Алиев
Нарколог напомнил: повышение настроения и двигательной активности после "огненной воды" – эффект временный. Приятные ощущения могут смениться депрессивным состоянием, снижением аппетита и нарушениями сна. А длительное употребление и вовсе чревато белой горячкой.