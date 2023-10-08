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Нарколог рассказал об опасности народных методов борьбы с похмельем

алкоголик Фото: freepik
Психиатр-нарколог Даниил Петров рассказал об опасности народных методов борьбы с похмельем, сообщает Zakon.kz.

Нарколог Петров призвал отказаться от алкоголя и бани при похмелье, пишет "Мослента".

"Организм во время похмелья переживает катастрофу, поэтому ему нужен покой. Советы в духе "заняться физическим трудом" или "сходить в баню, попариться как следует" чреваты серьезными осложнениями. Принятый накануне алкоголь уже сгустил кровь и повысил риск тромбообразования".

По словам врача, к ухудшению работы органов, сердца и сгущению крови могут привести занятие физической нагрузкой или поход в баню. Рекомендуется прогуляться на свежем воздухе.

Также он посоветовал не пить нестероидные лекарства самостоятельно, особенно при головной боли, так как при похмелье боль имеет другую природу.

Врач упомянул и о самом распространенном способе избавления от похмелья — алкоголе.

"Притом, что после новой порции алкоголя может наступить кратковременное улучшение самочувствия, ситуация может ухудшиться в дальнейшем и привести к развитию алкогольной зависимости. Поэтому опохмеление алкоголем — самый опасный метод".

Единственный витамин, который человеку необходимо принимать круглогодично, это витамин D. К такому мнению пришел российский врач общей практики Игорь Алентов.

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