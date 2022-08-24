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Двое ремонтников захлебнулись сточными водами в Уральске

Двое рабочих утонули в Уральске Фото: Zakon.kz
С утра водоканал сообщил уральцам об аварии на канализационных сетях и приостановил подачу воды в большую часть города. Ремонтная бригада отправилась на насосную станцию. Двое рабочих спустились в подземную камеру и не выбрались, сообщает Zakon.kz.

Два сотрудника горводоканала занимались ремонтом на территории канализационной насосной станции. В момент, когда мужчины были под землей, сорвало задвижку, и стоки с большим напором заполнили камеру. Шансов выбраться у рабочих не было, сообщает КТК.

Скорую вызвали. Но там учитывайте, это не чистая вода, это фекальные воды, там достаточно просто глотка, и уже более чем достаточно. Это все буквально в считанные доли секунды. Одного человека вытащили сами, но он уже захлебнулся. Второго человека, не знаю, может, в результате того, что вырвало эту задвижку, может, удар получил какой-то, еще что-то – не смогли сами вытащить тело. Гендиректор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов

Второго погибшего поднимали уже спасатели. Почему сорвало задвижку и соблюдались ли необходимые меры безопасности, сказать сейчас никто не может. В этом будут разбираться специалисты промышленной безопасности, инспекции труда и полиции.

По произошедшему сегодня случаю на КНС-2, где погибли два человека, начато досудебное расследование по статье 156 части 4 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц». Ведущий специалист пресс-службы ДП ЗКО Лунара Амангалиева

Виновным в гибели рабочих грозит ограничение свободы либо тюремный срок до семи лет.

О погибших известно, что в водоканале они работали несколько лет. Одному был 51 год, второму – 40 лет. У одного из погибших остался один ребенок, у второго – трое детей. В «Батыс су арнасы» сообщили, что родным окажут всю необходимую помощь, в том числе с организацией похорон.

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