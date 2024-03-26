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Воду отключили в Уральске из-за переполненных талыми водами коллекторов

отключение воды, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 21:31 Фото: pixabay
В ТОО "Батыс су арнасы" рассказали, что из-за большого объема талых вод, которые поступают в канализационные коллекторы, происходит затопление канализационных насосных станций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Уральск город", в целях недопущения аварийных остановок КНС и затопления прилегающих зданий и территорий, 26.03.2024 с 13:00 до 18:00 и с 23:00 до 5:00 по городу будет снижение давления на водопроводных сетях, в отдельных районах города возможно полное отключение, говорится в сообщении.

Также представители предприятия попросили жителей Уральска особое внимание обратить на правильное пользование канализацией, так как в результате халатного отношения некоторых потребителей участились аварийные отключения канализационных насосных станций, обеспечивающих перекачку сточных вод на очистные сооружения города.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 27 марта.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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