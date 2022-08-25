В Алматы увеличилась популяция голубей: чем это опасно

Орнитологов беспокоит резкий рост популяции голубей в Алматы. Только за последние годы их количество увеличилось до нескольких сотен тысяч. При этом специалисты говорят, численность птиц у нас никто не регулирует, сообщает Zakon.kz.

Однако именно голуби способны нанести серьезный урон городской инфраструктуре и угрожать здоровью местных жителей, сообщает КТК.

В европейских странах их даже называют «крылатыми крысами». Они являются переносчиками серьезных заболеваний, среди которых орнитоз, хламидиоз и сальмонеллез. Поэтому врачи настоятельно простят горожан не кормить птиц и по возможности держаться от них подальше.

Гульсанам Мамедова с семьей часто приходит в парк покормить голубей. Женщина рассказывает, дети и внуки получают от этого только положительные эмоции. Контакта с пернатыми Мамедовы не боятся. Сами разводят птиц дома и не видят в этом ничего опасного.

Сами они счастливые, наверное, голуби, что их… Они вот маленькие были, я их часто приводила. Вот выросли, до сих пор едем сюда мы вот постоянно. Гульсанам Мамедова

При этом специалисты предупреждают, от диких голубей лучше держаться подальше. Они являются переносчиками около 90 возбудителей разных инфекций. И практически каждая птица точно болеет либо трихомонозом, либо орнитозом.

Покормить с руки голубей – в алматинских парках сейчас популярное развлечение. Особо предприимчивые горожане на этом даже научились зарабатывать. Любой желающий может приобрести корм для птиц, но специалисты советуют этого не делать. Пока человек кормит голубей, он рискует подхватить какую-нибудь инфекцию. Например, орнитоз.

Сами птицы всеядны и непривередливы. Часто питаются на городских свалках. Поэтому орнитологи уверяют: даже находясь рядом с голубями, можно подхватить опасную инфекцию. Многие заболевания передаются воздушно-пылевым путем. В группе риска дети до трех лет.

Голуби обитают в чердаках, в тех местах, где есть грызуны, и поэтому они лапками могут наступать на тот же фекалий грызунов, на свой фекалий. И этим самым они передают инфекцию. Нужно просто соблюдать гигиену, меньше обитать в окружении голубей и не давать, чтобы голуби садились на вас. орнитолог Василя Салахова

Популяцию голубей в Алматы уже давно пора контролировать, считает биолог Сергей Скляренко. Рост численности этих пернатых может грозить настоящей эпидемией. Тем более что за последние годы в городе их стало заметно больше.

Голуби создают несколько проблем. Во-первых, голубиные экскременты достаточно сильно портят памятники. Поэтому численность голубей, безусловно, необходимо как-то контролировать. То есть нельзя устраивать для голубей вот такой кормовой безлимит, не учитывая того вреда, который они потенциально могут приносить. директор Центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко

В Европе уже давно поняли: от голубей проблем больше, чем пользы. Из-за способности разносить инфекции этих птиц там прозвали «летающими крысами». Во многих городах даже действует запрет на кормление пернатых. Нарушителям грозит штраф. Так, например, в Париже он составляет 180 евро, в Лондоне – 200 фунтов стерлингов, а в Венеции – 600 евро.