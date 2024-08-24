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В нацпарке "Бурабай" рассказали о росте популяции диких животных

дикие животные, Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 10:04 Фото: нацпарк "Бурабай"
В нацпарке "Бурабай" отметили рост популяции диких животных в четыре раза, увеличилась популяция рыси, рост отмечается, несмотря на суровые зимы, сообщает Zakon.kz.

За последние пять лет популяция лосей, обитающих на территории парка, выросла в 2,5 раза и достигла численности в 122 особи, а рыси – в четыре раза и составила 48 особей. Оленей стало больше на 108, косуль – на 25, лисиц – на 14.

"В последние годы мы фиксируем заметное увеличение численности диких животных, даже несмотря на суровые зимние условия. Коллектив нашего нацпарка это радует. Рост свидетельствует о том, что мы движемся правильным курсом, грамотно управляем природными ресурсами и реализуем биотехнические мероприятия. Эти усилия помогают сохранить популяцию животных даже в самые тяжелые климатические периоды," – рассказал начальник отдела охраны и воспроизводства животного мира ГНПП "Бурабай" Юрий Зелинский.
дикие животные, Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 10:04

Фото: нацпарк "Бурабай"

дикие животные, Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 10:04

Фото: нацпарк "Бурабай"

дикие животные, Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 10:04

Фото: нацпарк "Бурабай"

дикие животные, Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 10:04

Фото: нацпарк "Бурабай"

Инспекторы нацпарка совместно со специалистами отдела охраны и воспроизводства животного мира ведут постоянный мониторинг, учет и анализ данных, тщательно исследуя следы животных, а также с помощью фотоловушек проводят визуальные наблюдения на особо охраняемых природных территориях. Это дает им возможность отслеживать изменения популяций и планировать биомероприятия.

Ранее в "Бурабае" показали, как распускается редкий цветок – белая кувшинка. Это редкое растение занесено в Красную книгу Казахстана и является важной частью экосистемы парка.

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