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Законодательство РК

Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2023 году

пенсия, деньги Фото: Zakon.kz
Министерство финансов РК разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено установить с 1 января 2023 года:

  • минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;

  • месячный расчетный показатель (МРП) – 3450 тенге (для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей);

  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;

  • минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

  • величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

Кроме того, планируется повышение пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет на 10,5%.

Размер взносов государства на ОСМС, подлежащих уплате в ФСМС, составит 1,8% от объекта исчисления взносов государства.

Размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы составит 3739 тенге.

Законопроект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 сентября 2022 года.

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