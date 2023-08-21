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Законодательство РК

Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году

Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году Фото: Zakon.kz
Министерство финансов РК разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено установить с 1 января 2024 года:

  • минимальный размер заработной платы (МЗП) – 70 000 тенге;
  • месячный расчетный показатель (МРП) – 3692 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
  • величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

Предусмотрено повышение пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет на 9,0%.

Размер взносов государства на ОСМС, подлежащих уплате в ФСМС, составит 1,9% от объекта исчисления взносов государства.

Размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы не изменится и составит 3739 тенге.

Законопроект размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 сентября 2023 года.

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