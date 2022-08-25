Стали известны все команды основного раунда Лиги чемпионов нового сезона
Свои шансы пройти в основную сетку ЛЧ нового сезона не упустили "Динамо" (Загреб), "Копенгаген" и "Рейнджерс".
Теперь весь список участников групповой Лиги чемпионов выглядит следующим образом: действующий обладатель ЛЧ – "Реал" – попал в первую группу.
Первая корзина: "Реал" Мадрид, "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "ПСЖ", "Порту" и "Аякс".
Фото: Instagram/realmadrid
Вторая корзина: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "РБ Лейпциг" и "Тоттенхэм".
Третья корзина: "Боруссия", "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Бенфика", "Спортинг" и "Байер".
Четвертая корзина: "Марсель", "Брюгге", "Селтик", "Виктория Пльзень", "Маккаби", "Динамо", "Копенгаген" и "Рейнджерс".
Жеребьевка группового этапа ЛЧ УЕФА пройдет в Стамбуле 25 августа. Начало – в 22:00 по времени Нур-Султана.
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