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Стали известны все команды основного раунда Лиги чемпионов нового сезона

Футбол Состав ЛЧ Фото: Instagram/championsleague
24 августа завершились матчи квалификационной стадии главного европейского клубного турнира по футболу – Лиги чемпионов. По итогам некоторых игр определены команды, которые сыграют на групповом этапе ЛЧ сезона-2022/23, сообщает Zakon.kz.

Свои шансы пройти в основную сетку ЛЧ нового сезона не упустили "Динамо" (Загреб), "Копенгаген" и "Рейнджерс".

Теперь весь список участников групповой Лиги чемпионов выглядит следующим образом: действующий обладатель ЛЧ – "Реал" – попал в первую группу.

Первая корзина: "Реал" Мадрид, "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "ПСЖ", "Порту" и "Аякс".

Футбол Группа ЛЧ

Фото: Instagram/realmadrid

Вторая корзина: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "РБ Лейпциг" и "Тоттенхэм".

Третья корзина: "Боруссия", "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Бенфика", "Спортинг" и "Байер".

Четвертая корзина: "Марсель", "Брюгге", "Селтик", "Виктория Пльзень", "Маккаби", "Динамо", "Копенгаген" и "Рейнджерс".

Жеребьевка группового этапа ЛЧ УЕФА пройдет в Стамбуле 25 августа. Начало – в 22:00 по времени Нур-Султана.

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