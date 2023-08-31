Объявлены 32 команды группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в новом сезоне

Накануне состоялись ответные поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу, сезона 2023/24. И по его итогам стали известны все 32 участника группового этапа самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

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На групповой стадии примут участие 32 коллектива, 26 из них получили прямую путевку и шесть отобрались через плей-офф. Команды будут распределены на 8 подгрупп. Жеребьевка данного раунда состоится 31 августа, начало в 22:00 по времени Астаны.







Фото: Instagram/championsleague

Церемония жеребьевки пройдет по следующей схеме: 32 команды разделены на четыре корзины. Первую составят победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, плюс топовые дружины рейтинга УЕФА. Остальные команды будут разбросаны в соответствии европейского клубного рейтинга.



Первая корзина: "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), "ПСЖ" (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Фейеноорд" (Голландия), "Севилья" (Испания) и "Бенфика" (Португалия).





Фото: Instagram/championsleague

Вторая корзина: "Реал" (Испания), "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Германия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Арсенал" (Англия).



Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания) и ПСВ (Нидерланды).





Фото: Instagram/GALATASARAY



Четвертая корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" (Германия) и "Ньюкасл" (Англия). Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 ноября 2023 года. Действующим победителем турнира является английский "Манчестер Сити".





Фото: Instagram/fca.astana