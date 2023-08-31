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Объявлены 32 команды группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в новом сезоне

Футбол Список команд ЛЧ Фото: Instagram/championsleague
Накануне состоялись ответные поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу, сезона 2023/24. И по его итогам стали известны все 32 участника группового этапа самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

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На групповой стадии примут участие 32 коллектива, 26 из них получили прямую путевку и шесть отобрались через плей-офф. Команды будут распределены на 8 подгрупп. Жеребьевка данного раунда состоится 31 августа, начало в 22:00 по времени Астаны. 

Футбол Жеребьевка ЛЧ

Фото: Instagram/championsleague

Церемония жеребьевки пройдет по следующей схеме: 32 команды разделены на четыре корзины. Первую составят победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, плюс топовые дружины рейтинга УЕФА. Остальные команды будут разбросаны в соответствии европейского клубного рейтинга. 

Первая корзина: "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), "ПСЖ" (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Фейеноорд" (Голландия), "Севилья" (Испания) и "Бенфика" (Португалия).

Футбол Жеребьевка ЛЧ

Фото: Instagram/championsleague

Вторая корзина: "Реал" (Испания), "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Германия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Арсенал" (Англия).

Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания) и ПСВ (Нидерланды).

Футбол Жеребьевка ЛЧ

Фото: Instagram/GALATASARAY


Четвертая корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" (Германия) и "Ньюкасл" (Англия). 

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и завершится 13 ноября 2023 года. Действующим победителем турнира является английский "Манчестер Сити".


Футбол Лига конференции Игра

Фото: Instagram/fca.astana


К сожалению, в когорту сильнейших клубов Европы не смог попасть единственный представитель от Казахстана – ФК "Астана". Столичный коллектив не сумел преодолеть второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проиграв загребскому "Динамо" с общим счетом 0:6 (дома 0:2, в гостях 0:4). И теперь сражается за попадание в основную стадию Лиги конференций УЕФА.


Соперником астанчан в плей-офф этого турнира является "Партизани" из Албании. Первая встреча этих команд, которая прошла неделю назад в Астане, закончилась победой хозяев поля – 1:0. Ответная игра состоится 31 августа на территории Албании.


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