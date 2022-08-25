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Как безработным казахстанцам можно получить пособие из госфонда

Как казахстанцам получить пособие по потере работы Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, как безработные казахстанцы могут оформить социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), передает Zakon.kz.
В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в ведомстве, для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;

  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

  • в течение одного дня Центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

  • если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Также эту услугу в онлайн-режиме можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда на 1 августа 2022 года, численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС составила 66,1 тыс. человек, при этом 55,7 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда, что позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы.

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