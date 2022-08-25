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Сколько дней отдохнут казахстанцы на День Конституции

дни отдыха Фото: Zakon.kz
В Казахстане 30 августа отмечается один из главных государственных праздников – День Конституции, сообщает Zakon.kz.

В этом году День Конституции выпадает на вторник и является выходным.

Вместе с тем, согласно постановлению правительства "О переносе дней отдыха в 2022 году", день отдыха с субботы 27 августа 2022 года переносится на понедельник 29 августа 2022 года.

Соответственно, казахстанцы будут отдыхать:

  • при пятидневной рабочей неделе – с учетом переноса выходного дня три дня подряд: 28, 29, 30 августа (воскресенье, понедельник, вторник);

  • при шестидневной рабочей неделе – два дня: 28, 30 августа (воскресенье, вторник).

дни отдыха на День Конституции

Фото: Zakon.kz

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