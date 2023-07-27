Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Фото: Zakon.kz
В Казахстане 30 августа отмечается один из главных государственных праздников – День Конституции, сообщает Zakon.kz.
В этом году День Конституции приходится на среду. Этот день является выходным.
Кроме того, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 5,6,12,13,19,20,26 и 27 августа. Итого 8 дней.
При шестидневной недели будет 4 выходных дня: 6,13,20 и 27 августа.
Фото: Zakon.kz
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Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году
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