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Экологи назвали причину гибели рыбы на озере Большое Чебачье

Большое Чебачье, рыба, замор Фото: Zakon.kz
Результаты исследований замора рыбы на озере Большое Чебачье озвучили специалисты Департамента экологии по Акмолинской области и Северного филиала НПЦ рыбного хозяйства, передает Zakon.kz.
Признаков воздействия человека на природу не обнаружено. Возможной причиной гибели рыбы может быть выброс природного газа со дна озера либо сезонное цветение водоема. Дирекция Государственного национального природного парка "Бурабай"

Напомним, 12 августа 2022 года обнаружили частичную гибель рыбы на озере Большое Чебачье. Сотрудники нацпарка собрали и утилизировали около 250 кг погибшей рыбы. В основном это были рыбы сиговых пород. 

В пробах воды установлено превышение нормативов ПДК по солевому составу, рН-среды, фторидам, ХПК (химическое потребление кислорода). Содержание БПК также превышает норматив ПДК. Содержание фторидов составило 7,31 – 8,52 мг/л, в норме – 1,5мг/л. Дирекция Государственного национального природного парка "Бурабай"

Этот показатель природного характера и не может говорить о загрязнении водоема извне. Повышенное солесодержание указывает на природный характер.

В пределах зоны замора рыбы антропогенного воздействия не обнаружено. В этом районе отсутствуют промышленные предприятия и населенные пункты.Руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии Акмолинской области Максим Шлымов

Новых фактов гибели рыбы нет.

Дополнительные исследования будут проведены в сентябре. Для этого привлекут группу специалистов ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства".

Ирина Лукичева
Казахстан
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