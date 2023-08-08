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Предварительные причины массового замора рыбы в СКО назвали экологи

Предварительные причины массового замора рыбы в СКО назвали экологи Фото: Zakon.kz
Специалисты департамента экологии Северо-Казахстанской области озвучили предварительные причины масштабного замора окуня и карася в озере Питное Жамбылского района, сообщает Zakon.kz.

После того, как стало известно, что в озере Питное Жамбылского района СКО погибли порядка ста килограммов карасей и окуней, экологи выехали на место для проведения анализы. Для лабораторных исследований были отобраны пробы воды, передает Qazaqstan Media со ссылкой на МТРК.

"В этом году отмечается очень высокая температура в нашей области, температура воды на озёрах более 20 градусов. На мелководных участках водоёмов происходит гниение подводной растительности, в связи с чем выделяются газы, которые губительно влияют на рыбу. На мелководных участках данного водоёма отмечается большое количество ила, который при гниении выделяет газы", – рассказал заместитель руководителя Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Марат Есимсеитов.

По данным специалистов, в водах озера нет превышений по химикатам, а также в образцах рыбы ученые не нашли паразитов. Предварительные результаты указывают на маловодье и высокую температуру воды, которые могли стать причиной гибели рыб.

Как стало известно 3 августа, в озере Питное Жамбылского района Северо-Казахстанской области обнаружили около ста килограммов мертвой рыбы.

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