Как пройдет 1 сентября в казахстанских школах
Фото: Zakon.kz
В Казахстане 1 сентября в школах состоится торжественная линейка, посвященная Дню знаний, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе Министерства просвещения, формат проведения торжественной линейки и состав участников определяются школами самостоятельно.
Не допускается привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, организации столов, украшения здания и территории школы шарами. Пресс-служба Министерства просвещения РК
Также будет вынос Государственного флага и исполнение Государственного гимна.
1 сентября во всех школах страны пройдет единый классный час «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ