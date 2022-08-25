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Как пройдет 1 сентября в казахстанских школах

Как пройдет 1 сентября в казахстанских школах Фото: Zakon.kz
В Казахстане 1 сентября в школах состоится торжественная линейка, посвященная Дню знаний, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Министерства просвещения, формат проведения торжественной линейки и состав участников определяются школами самостоятельно.

Не допускается привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, организации столов, украшения здания и территории школы шарами. Пресс-служба Министерства просвещения РК

Также будет вынос Государственного флага и исполнение Государственного гимна.

1 сентября во всех школах страны пройдет единый классный час «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».

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Анастасия Стативкина
Министерство просвещения РК Казахстан
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