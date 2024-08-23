В акимате Алматы сделали уточнение по линейкам 1 сентября

В управлении образования Алматы заявили, что линейки 1 сентября 2024 года состоятся, но не для всех, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, торжественные мероприятия ко Дню знаний пройдут 1 сентября во всех школах города.

"День знаний" проводится 1 сентября в формате торжественного мероприятия с участием учащихся 1 классов на тему "Мектебім – мейірім мекені". 2 сентября на первом уроке проводится традиционный единый классный час с участием учащихся 2-11 классов на тему "Моя Родина – Казахстан!", "Менің Отаным – Қазақстан", далее уроки по расписанию", – сообщили в управлении.

В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье. В связи с этим 21 августа 2024 года у министра просвещения Казахстана Гани Бейсембаева спросили, могут ли перенести начало учебного года на понедельник, 2 сентября. Глава Минпросвещения ответил: "Нет, не будет переноса".