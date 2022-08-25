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Алматинец вызвался помочь спасателям на реке и погиб

мужчина, спасение, кончина Фото: Instagram/roso_kazakhstan
Асан Мадиханов участвовал в спасательных работах на реке Каскеленка и скончался в больнице. Инцидент произошел 19 августа, передает Zakon.kz.

Асан Мадиханов 1973 года рождения из Восточно-Казахстанской области жил в Алматы. На тот момент приехал на дачу, которая расположена в Известковом. Не смог оставаться в стороне и добровольно участвовал в поисках мальчика.

Свою версию произошедшего рассказали спасатели РОСО. Главный спасатель-кинолог Дамир Гизатулин вел поисково-спасательные работы вдоль реки Каскеленка.

Мужчина шел по камням, вдоль берега. Спасатель предостерег его, чтобы он был осторожен, так как можно упасть. Мужчина принял во внимание предупреждение и сказал, что он местный и часто здесь бывает. Дамир Гизатулин отправился дальше, но не стал терять бдительность.

Продолжая поисковые работы, отойдя ниже по реке, он увидел плывущую обувь. Спасатель незамедлительно бросился оглядывать реку и обнаружил тонущего в ней мужчину. Дамир Гизатулин принялся спасать тонувшего. В бурном потоке реки спасателю удалось схватить и эвакуировать пострадавшего на берег.

Как стало позже известно, Асан Мадиханов скончался в больнице. У него остались дочь и несовершеннолетний сын.

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